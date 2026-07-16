В Удмуртии активно развивается инфраструктура для электромобилей

Шаркан. Удмуртия. В Шаркане владельцы электрокаров смогут зарядить своё авто с помощью новой зарядки. Об этом сообщает администрация Шарканского района.

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Зарядную станцию установили по адресу: улица Советская, 43 (на стоянке Администрации).