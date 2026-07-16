Jeep пытается всех убедить, что Compass 4xe — настоящий внедорожник

На европейский рынок вышла топ-версия 4xe кроссовера Jeep Compass третьего поколения. В Германии такой автомобиль стоит от 54 900 евро.

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Jeep Compass третьего поколения справил премьеру в мае 2025 года, в его основе лежит модульная платформа STLA Medium, производство налажено на заводе Stellantis в итальянской коммуне Мельфи. Полноприводный Jeep Compass 4xe был впервые засвечен в июле 2025 года, но только 23 июня 2026 года начались его продажи в Европе. Все остальные версии Jeep Compass третьего поколения — переднеприводные, для них предусмотрены две гибридные и две электрические силовые установки.

Jeep Compass 4xe оснащён двухмоторной электрической силовой установкой: передний мотор выдаёт 157 кВт и 345 Нм, задний — 132 кВт и 232 Нм, максимальная совокупная отдача — 276 кВт (375 л.с.) и 577 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Ёмкость 400-вольтовой батареи — 103 кВт·ч, из них потребителю доступны 96,1 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 606 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 160 кВт (очень скромная по современным меркам).

По сравнению с другими версиями Compass 4xe имеет увеличенный на 10 мм до 210 мм дорожный просвет и уникальный дизайн бамперов с буксирными проушинами. Габаритная длина Jeep Compass 4xe — 4587 мм, ширина — 1936 мм, высота — 1667 мм, колёсная база — 2795 мм. Штатные колёса — 19-дюймовые. Угол въезда — 28 градусов, угол съезда — 31 градус, угол рампы — 17 градусов, глубина преодолеваемого брода — 480 мм. Снаряженная масса — 2252 кг без учёта водители.

В общем, геометрическая проходимость у Compass 4xe — типично кроссоверная, но пресс-служба Jeep пытается убедить потенциальных покупателей, что новая модель — вполне себе внедорожник, для чего сегодня была опубликована впечатляющая фотосессия с пыльных ландшафтов острова Сардиния и промо-ролик с амбициозным девизом «Проедет где угодно — и точка».

В арсенале у Jeep Compass 4xe есть пристыкованный к заднему электромотору редуктор с передаточным отношением 14:1 (крутящий момент на задних колёсах может достигать 3100 Нм) и пять ездовых режимов Auto, Sport, Sand & Mud (песок и грязь), Snow (снег), 4WD Lock. Режим 4WD Lock активирует полную мощность и постоянную работу двух электромоторов. Производитель также обещает, что Jeep Compass 4xe может въехать на 20-процентный уклон даже при нулевом сцеплении передних колёс с дорогой.

Достаточно ли всего вышеперечисленного, чтобы считать Jeep Compass 4xe внедорожником? В отношении электромобилей пока нет чёткого критерия, отличающего внедорожник от кроссовера (в мире топливных машин одним из таких критериев является наличие понижающей передачи в раздаточной коробке), поэтому Jeep имеет полное право называть свою новинку внедорожником. Поможет ли это продажам, покажет время.