Прошла презентация нового бюджетного кроссовера от Kia

Компания Kia открыла прием заявок на новый электрокроссовер Syros, который станет самой доступной моделью корейской марки в Индии. По данным портала Electrec, цена на новинку составит около 1 849 000 индийских рупий (примерно 1,5 млн рублей).

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Машина выполнена в стиле других электрокаров Kia, но имеет свои уникальные черты. У нее угловатый кузов с тонкой оптикой и плавными переходами между панелями. Размеры Syros: длина - 3995 мм, ширина - 1805 мм, высота - 1670 мм, колесная база - 2550 мм. Для удобства пассажиров предусмотрены вентиляция и подогрев сидений, которые будут доступны в топовой версии.

Покупателям на выбор предложат пять комплектаций. Базовая версия оснащена 135-сильным электродвигателем и аккумулятором емкостью 42 кВт, что позволяет проехать без подзарядки до 443 км. Опционально можно установить электромотор мощностью 171 л.с. на передней оси. С этим агрегатом запас хода увеличивается до 526 км. Такая версия Syros стала самой мощной и дальнобойной среди конкурентов на индийском рынке. На оба аккумулятора предоставляется пожизненная гарантия.

Syros оснащен 16 системами безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, предупреждение столкновений, мониторинг внимания водителя и другие функции. Кроссовер также оборудован камерами с 360-градусным обзором, шестью подушками безопасности, ассистентами при подъеме и спуске, парктрониками и датчиками контроля давления в колесах.

В салоне установлен новый 30-дюймовый экран, объединяющий 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и сенсорный дисплей. Также предусмотрен 5-дюймовый тачскрин для управления климатическим оборудованием.

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