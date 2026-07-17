Бензин из одуванчиков: BMW и Toyota переходят на топливо из отходов

Вспоминая роман Рэя Брэдбери "Вино из одуванчиков", невольно приходит мысль о том, как можно было бы сохранить человеческие воспоминания, заключив их в стеклянный сосуд. Однако, когда речь идет о бензине, производители предпочли оставить память о нефти лишь в умах потребителей, переведя свои машины на синтетическое топливо.

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Так, концерны BMW и Toyota объявили о совместном проекте, связанном с разработкой альтернативных источников энергии. В ближайшие полгода в Испании будет проводиться тестирование парка автомобилей, работающих на возобновляемом горючем. Оно будет произведено из отходов или других экологически чистых источников. Поставки обеспечит концерн Repsol.

Целью эксперимента является проверка возможности использования возобновляемого топлива для полноценного функционирования транспорта. Для этого будет использоваться существующая инфраструктура нефтяной компании.

Цифровая система, разработанная Bosch, будет отслеживать жизненный цикл регенерируемого бензина от момента его поставки на АЗС до использования в автомобилях. Она также будет фиксировать ежедневный расход топлива в каждом автомобиле. Собранные данные лягут в основу для дальнейшего анализа.

В результате эксперимента планируется подтвердить или опровергнуть эффективность синтетического топлива в снижении экологического воздействия транспортной системы. Инициаторы проекта считают, что возобновляемый бензин может стать альтернативой электрификации силовых установок, которая в настоящее время активно применяется в ЕС и не пользуется спросом.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что экономия на топливе может уничтожить двигатель.