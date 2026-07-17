"Зеленый" BMW М3 дебютирует в 2027 году и станет самым мощным в истории

Вопреки предположениям, электрический среднеразмерный седан BMW не будет носить значок iM3. Вместо этого он будет называться M3. Такой электромобиль оснастят четырьмя высокопроизводительными электромоторами и будут продавать вместе с "близнецом", которому выделят рядный шестицилиндровый двигатель, пишет Carscoops.

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О том, что такое решение принято, сообщил глава подразделения BMW M Франк ван Меел во время фестиваля скорости в Гудвуде. Сохраняя легендарное название, BMW сигнализирует о том, что ее электрический спортседан не позиционируется как отдельная ветвь семейства, пояснил руководитель.

О том, как будет выглядеть электрическая "эмка", можно судить по концепту M Concept Neue Klasse, дебютировавшему в Ле-Мане в июне, а затем показанном также в июле на фестивале скорости в Гудвуде. Концепт базируется на электроседане i3, представленном в прошлом году и поступившем в продажу этой осенью. Однако концептуальная модель ниже, чем i3, имеет гораздо более широкие крылья, а также воздухозаборник на капоте, который сохранится и в серийном M3. Акцентированы также желтые дневные ходовые огни, которые могут стать отличительной чертой машин от подразделения BMW M GmbH, а также разделенный задний спойлер на крышке багажника и развитый диффузор.

Архитектура салона нового М3 будет приближена к интерьеру BMW i3. Здесь акцент сделан на асимметричном центральном тачскрине медиасистемы и вынесенном к нижней кромке лобового стекла дисплее Panoramic iDrive. Четырехспицевый руль имеет овальную форму и красные кнопки выбора ездовых режимов. Еще одна особенность концепта - четыре ковшеобразных кресла, но они вряд ли доберутся до серии. Вероятнее всего, на "галерке" появится традиционный диван.

Четыре электроагрегата интегрируют в ступицы колес. Это позволит точно управлять тягой: система сможет мгновенно перераспределять момент между колесами, меняя характер машины в зависимости от режима, а также обеспечит полноприводный потенциал.

Ожидается, что электрический М3 станет самым мощным в истории модели. Новая четырехмоторная силовая установка BMW теоретически может обеспечить мощность, приближающуюся к 1341 л.с., хотя ожидается, что серийные версии будут генерировать значительно меньше. Но даже 700 л.с. для базовой модели, все равно с легкостью превзойдет все предыдущие M3, комментирует Carscoops. Питать силовую установку будет интегрированная в конструкцию шасси тяговая батарея емкостью более 100 кВт·ч.

Хорошая новость для традиционалистов заключается в том, что в разработке также находится новая бензиновая версия M3 с шестицилиндровым двигателем, работающим в составе гибридной установки. Автомобиль с ДВС будет использовать обновленную платформу CLAR, а электромобиль - 800-вольтовую архитектуру BMW Neue Klasse, внешне же они будут практически идентичны. При этом на электрокаре электроника будет имитировать работу традиционной трансмиссии. В частности, будет воспроизводиться рокот рядной "шестерки" и виртуальные переключения передач, чтобы обеспечить владельцам привычные ощущения от вождения, характерные для серии M.

Ожидается, что серийный M3 дебютирует в 2027 году.