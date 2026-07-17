За этими машинами в России выстроилась очередь

Дефицит сразу двух моделей российского бренда Evolute зафиксирован у некоторых дилеров марки.

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Об этом сообщает источник, ссылаясь на результаты собственного обзвона автосалонов. По этим данным, электрические кроссоверы i-Joy и гибридные i-Space есть в наличии не во всех официальных дилерских центрах. Масштаб возникшего дефицита автор заметки не обозначает, но уточняет, что менеджеры по продажам готовы оформлять предзаказы с ожиданием до сентября.

«По ряду наших моделей в настоящее время сформировалась небольшая очередь», – подтвердили в пресс-службе бренда Evolute.

Возросший в последний месяц ажиотаж в дилерских центрах отмечал в недавнем интервью и управляющий партнер Evolute Андрей Резников. По его словам, это связано в большей степени не с текущими топливными проблемами, а с тем, что «рынок почувствовал и понял преимущества» гибридов и электромобилей.

Ранее «За рулем» рассказал, как Резников видит расширение линеек Evolute и Voyah.