Более 540 тысяч Subaru попали под отзыв

Subaru отозвала более полумиллиона машин из-за ошибки, которую водители исправят сами. Японский производитель инициировал отзывную кампанию, затрагивающую 541 237 автомобилей. Причина кроется не в технических дефектах, а в типографской ошибке на обязательной сертификационной табличке. В ходе проверки выяснилось, что на машинах указана некорректная величина допустимой нагрузки на заднюю ось.

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Данное несоответствие обнаружено у внедорожников Ascent (период выпуска 2019–2026), кроссоверов Forester (2025–2026), включая гибридную версию, а также у гибридной модификации Crosstrek (2026).

Выявило проблему Национальное управление безопасностью движения США (NHTSA), ещё в мае обратившее внимание производителя на возможные расхождения. После этого Subaru провела внутреннюю ревизию расчётов предельной осевой нагрузки для машин начиная с 2003 модельного года и подтвердила ошибку.

Риск в том, что ориентируясь на ложные цифры, водитель может случайно превысить реальную грузоподъемность оси, что теоретически способно привести к дорожному происшествию. При этом производитель подчёркивает, что с данной ситуацией не связано ни одной аварии, случаев травмирования или гарантийных обращений.

Точная разница между ошибочными и верными цифрами в документах не раскрывается. Процедура исправления оказалась максимально простой. Владельцам по почте направят комплект с корректной наклейкой и руководством по её самостоятельной установке поверх старой таблички. Для тех, кто не хочет делать это своими руками, предусмотрена бесплатная помощь официального дилера.