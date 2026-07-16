Aston Martin представила брутальный внедорожник с V12. Мечта? Да, но есть нюанс…

Монструозный внедорожник Aston Martin, получивший имя Dreadnought (Дредноут), разработан для будущей игры Call of Duty: Modern Warfare 4 — там на нём можно будет поездить. В реальности купить такую машину, к сожалению, будет нельзя.

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Внедорожник Aston Martin с агрессивным дизайном, «зубастыми» шинами и мощным бензиновым двигателем V12 определённо имел бы успех на рынке роскошных автомобилей, но позволить себе такую машину в реальности британская компания не может — это вам не Rezvani. Тем не менее команда дизайнеров Aston Martin с радостью разработала виртуальный внедорожник, ведь это редкая возможность не сдерживать себя экологическими нормами и требованиями к безопасности — делай, что хочется!

Aston Martin Dreadnought создан для одной из самых ожидаемых компьютерных игр этого года — Call of Duty: Modern Warfare 4. Подробно рассказывать про саму игру мы здесь не будем, отметим лишь, что это многорежимный шутер от первого лица, он выйдет на игровых консолях PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Будет и версия для ПК под управлением операционной системы Windows, но для запуска понадобится очень мощное «железо». Релиз игры ожидается в октябре этого года.

Dreadnought имеет откровенно «колючий» дизайн, в котором, однако, угадываются черты серийных автомобилей Aston Martin — современные и уже снятые с производства. Бамперов у внедорожника нет, а есть панели с торчащими из них буксирными проушинами. Очень мускулистые колёсные арки лишь частично прикрывают огромные колёса, над которыми видны мощные сдвоенные амортизационные стойки, способные «переварить» любой удар. Над лобовым стеклом разместился острый козырёк светодиодной «люстры». Корма увенчана лихо вздёрнутым спойлером типа «утиный хвост» — он рифмуется с лезвиями «тёрки», установленными на месте заднего стекла.

Салон у Дредноута весьма лаконичный, как и положено военной технике, но не лишённый аристократических деталей — например, дверные ручки выполнены в виде кожаных хлястиков. На узенькой передней панели разместился многофункциональный экран со счётчиком поверженных противников, а за сплюснутым рулём находится «бинокль» со спидометром и тахометром. В салоне всего два ковшеобразных кресла, их разделяет углепластиковая консоль с торчащим из неё рычагом переключения передач.

Технические характеристики Дредноута не объявлены, заявлен только «зверски ревущий» двигатель V12. Полагаем, игроки Call of Duty: Modern Warfare 4 в любом случае будут довольны разгонной динамикой.

О реальном внедорожнике Aston Martin с двигателем V12 по мотивам Дредноута можно только мечтать — британская компания сейчас находится не в лучшей форме, денег хронически не хватает, так что вся надежда на американцев Rezvani Motors — вот они точно могут состряпать что-то в духе Дредноута.