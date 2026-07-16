Nissan полностью рассекретил минивэн Elgrand нового поколения, цены известны

На домашнем рынке, в Японии, за новинку просят не менее 6 897 000 иен, что эквивалентно примерно 3,32 млн рублей по текущему курсу.

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Выпуск минивэна Nissan начался в 1997 году, модель второй генерации появилась в 2002-м, а «третий» Elgrand дебютировал в 2010-м. Отметим, последнее серьёзное обновление вэн пережил в 2020 году, причём уже тогда было очевидно, что минивэну пора сменить генерацию. Предсерийный прототип Nissan Elgrand четвёртой генерации марка представила осенью 2025-го, в рамках выставки Japan Mobility Show, которая прошла в Токио, а теперь новый минивэн рассекречен полностью.

Новинка получила безрамочную радиаторную решётку с рисунком «в клеточку», которая визуально объединена с головной оптикой, при этом фары имеют сравнительно узкую форму и соединены друг с другом тонкой светодиодной полоской, а под ней располагается подсвеченный логотип марки. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован трапециевидный воздухозаборник с сетчатым узором.

Nissan Elgrand четвёртой генерации может иметь как однотонный, так и двухцветный окрас кузова, ещё ему достались оригинальные 18-дюймовые колёсные диски, стандартные наружные зеркала с повторителями поворотников, обычные дверные ручки. Корму украсили изогнутым спойлером со стоп-сигналом, а также «монофонарём», проходящим через всю ширину кормы, причём его световой рисунок перекликается с узором радиаторной решётки нового минивэна.

Габаритная длина «четвёртого» Elgrand равна 4995 мм (по сравнению с предшественником – на 20-30 мм больше), ширина – 1895 мм (на 45 мм больше), высота – 1970 / 1975 мм в зависимости от версии (на 155-160 мм больше), а расстояние между осями составляет 3000 мм (на 25 мм меньше). Минимальный дорожный просвет у всех исполнений новинки составляет 165 мм.

Cалон нового Nissan Elgrand оформлен в актуальном фирменном стиле марки. Перед водителем находится новое двухспицевое рулевое колесо с физическими кнопками и со слегка усечённым ободом, а на передней панели установлено табло, объединяющее как виртуальный щиток приборов, так и тачскрин информационно-развлекательной системы, при этом диагональ каждого дисплея равна 14,3 дюйма. Модель снабдили креслами с оттоманками во втором ряду, акустикой с 22 динамиками, двумя люками в крыше, а также некоторым версиям положен комплекс водительских помощников ProPilot 2.0.

Nissan Elgrand четвёртого поколения оснащается гибридной установкой e-Power третьего поколения и полноприводной системой e-4orce. В состав входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор ZR15DDTe мощностью 140 л.с. (максимальный крутящий момент – 228 Нм), который работает в тандеме с двумя электродвигателями (мощность переднего – 205 л.с. и 330 Нм, заднего – 136 л.с. и 195 Нм), а также генератором, инвертором, редуктором и коробкой передач. Для минивэна предусмотрено шесть различных ездовых режимов.

У новинки есть несколько особых версий – спортивная, с иным «передком» Autech, тоже спортивная, но «попроще» – Autech Line, ещё есть VIP с «фишками» для пассажиров сзади – лампами для чтения и отдельным дисплеем диагональю 15,6 дюйма, а четвёртый вариант – Step Type, получивший дополнительные подножки.

Продажи на домашнем рынке стартовали сегодня, цены новинки известны. Покупка базовой версии обычного минивэна в Японии обойдётся в 6 897 000 иен, что эквивалентно примерно 3,32 млн рублей по текущему курсу. Вариант подороже обойдётся в 7 579 000 иен (около 3,64 млн рублей). За спортивную модификацию Nissan Elgrand Autech здесь просят не менее 8 247 800 иен (около 3,97 млн рублей), а исполнение VIP стоит 8 698 800 иен (около 4,18 млн рублей).