В России выпустили 1 тыс. электрокаров Umo 5

Автозавод "Москвич" выпустил 1 тыс. электрокроссоверов Umo 5, сообщил ТАСС основатель и генеральный директор EVM Илья Рашкин.

"На текущей момент выпущено 1 000 машин Umo 5", - сообщил он.

Всего в 2026 году планируется выпустить 3 тыс. электромобилей Umo 5.

Электрокроссовер оснащен современным электромодулем мощностью свыше 200 л. с., разгоняющим автомобиль до 100 км/ ч за 8,5 секунды. Запас хода модели достигает 420 км, а зарядка позволяет восполнить заряд батареи до 80% за 30 минут.

Umo 5 имеет длину 4 535 мм, колесная база составляет 2 750 мм, объем багажника - от 405 до 1 200 л. Дорожный просвет - 150 мм.

Кроссовер также оборудован голосовым помощником "Алиса" с доступом к сервисам "Яндекса" (навигатор, музыка, видео), беспородной зарядкой и 14,6-дюймовым сенсорным экраном мультимедиа.

В феврале первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт производству электромобилей Umo на заводе "Москвич". Первой моделью бренда стал Umo 5, соответствующий тарифу "Комфорт+" в "Яндекс Такси".