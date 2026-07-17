В ГД призвали обязать курьеров на СИМ оформлять аналог полиса ОСАГО

Курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо обязать приобретать аналог полиса ОСАГО. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Для курьеров, которые используют средства индивидуальной мобильности, в обязательном порядке [необходимо] наличие такого же страхового продукта, как ОСАГО, который страховал бы их гражданскую ответственность", - сказал депутат.

По его словам, такая мера необходима для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов.