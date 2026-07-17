Когда беспилотные фуры полностью заменят дальнобойщиков в РФ

Белоусов: беспилотные грузовики не заменят дальнобойщиков в РФ в ближайшие годы.

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Автоэксперт Михаил Белоусов заявил, что в обозримом будущем беспилотные фуры не вытеснят дальнобойщиков с рынка.

На рынке грузоперевозок уже вовсю готовятся к внедрению автономной техники. Но, по мнению Белоусова, радоваться рано – одно дело гнать машину по ровной трассе, и совсем другое – заниматься реальной рабочей перевозкой. Тут, как говорится, нюансов хватает.

Специалист отметил, что беспилотники банально не справятся с массой ключевых задач, которые сейчас лежат на водителях. Дальнобойщик, между прочим, должен сам заезжать на погрузку, лично следить, как закреплен груз, возиться с документами и оперативно разруливать любые неполадки в дороге. Без живого человека такой объем обязанностей просто не осилить.

Зимой, кстати, ситуация становится еще веселее. При серьезных морозах техника запросто может отказать, и тогда водителю приходится либо самому менять колесо, либо звать на помощь механика. Автоматика тут бессильна.

Хотя в Министерстве транспорта РФ прогнозируют, что к 2030 году на трассах будет ездить больше четырех тысяч беспилотных грузовиков, полной замены людей ждать все же не стоит.

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