Новый Li Autо L9 получил предустановленные сервисы «Яндекс Авто»

В Казахстане прошла презентация нового Li L9 со встроенными сервисами Яндекса.

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Новый гибридный кроссовер Li Autо L9 представили в Алматы – это первая презентация за пределами Китая, где новинку показали совсем недавно.

И еще один момент, который тоже случился впервые, но уже именно в рамках Казахстана: топ-версия Li L9 Livis получила встроенные сервисы «Яндекс Авто».

До этого ни одна серийная машина для рынка республики таковых не имела.

Ранее республиканские СМИ сообщали, что платформа адаптирована под Казахстан: карты поддерживают казахский язык, а сервисы музыки, книг и видео содержат значительный объем локального контента.

Цена на Li L9 Livis составляет 51 900 000 тенге, это около 8,6 млн рублей. Вместе с топ-версией будут продавать вариант попроще: Li L9 Ultra обойдется местному покупателю в 43 990 000 тенге, то есть примерно 7,3 млн рублей.

Кстати, производство нескольких моделей Li планируют локализовать в Казахстане.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый Li L9 Livis появится и в России.