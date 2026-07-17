В августе ГАИ начнет отслеживать машины с опущенными окнами

В разгар сезона отпусков автомобилисты, спасающиеся от летнего зноя с помощью опущенных стекол, рискуют привлечь повышенное внимание сотрудников ГАИ.

© Deita.ru

В рамках усиления профилактических рейдов транспортные средства с распахнутыми окнами автоматически классифицируются дорожной полицией как подозрительные, сообщает ИА DEITA.RU.

Первостепенной причиной для остановки станет попытка скрыть незаконную тонировку передних дверей. Нарушители технического регламента опускают стекла, чтобы не демонстрировать глухую черную пленку инспекторам издалека, однако именно этот маневр становится главным маркером для патруля.

Если водитель поднимет стекло по требованию и тауметр зафиксирует светопропускаемость ниже 70%, ему грозит штраф в размере 500 рублей по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, а также официальное предписание устранить нарушение под угрозой аннулирования регистрации автомобиля, пишет портал Naavtotrasse.

Вторая причина пристального контроля — борьба с пьянством за рулем. Инспекторы знают, что нетрезвые водители инстинктивно открывают окна даже в прохладную погоду, пытаясь выдуть из салона запах перегара и снизить концентрацию спиртовых паров перед возможной проверкой алкотестером. Данный прием дает полиции повод для углубленной проверки состояния человека: оценки его речи, координации движений и реакции зрачков.