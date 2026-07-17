Компания Li Auto объявила о начале продаж обновленного кроссовера L6. Машина предложена на китайском рынке пока в безальтернативной комплектации Ultra за 249 800 юаней (2,87 млн рублей). Ожидается, что новый Li Auto L6 может появиться также и в России.

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Усовершенствованный L6 отличает пересмотренный дизайн фронтальной части, иные 21-дймовые колесные диски, передний бампер и увеличенный нижний воздухозаборник. Световая полоса под кромкой бампера, работающая на узнаваемость бренда, сохранена. Площадка под номерной знак перенесена с бампера на пятую дверь. Наконец, скрытые дверные ручки были заменены на более практичные полускрытые.

Компоновка салона L6 осталась пятиместной. Модель имеет габариты 4935х1960х1735 мм и колесную базу 2920 мм. Она также получила фаркоп, позволяющий буксировать прицеп массой 1500 кг.

В салоне кроссовера появился 29-дюймовый тачскрин с высоким разрешением, а рулевое колесо лишилось миниатюрного экрана. Предлагаются также цифровое зеркало заднего вида и потолочный дисплей на 21 дюйм для задних пассажиров.

В подвеске L6 была увеличена доля алюминиевых компонентов и теперь применяются новые активные амортизаторы, снижающие крены в поворотах на 30%. Новый софт при этом обеспечивает непрерывную бесступенчатую регулировку жесткости демпфирования.

Силовая установка не изменилась и включает 1,5-литровый бензиновый двигатель на 154 л.с. и два электромотора с совокупной отдачей 408 л.с. Увеличилась максимальная скорость (со 180 до 200 км/ч) и емкость тяговой батареи (с 36,8 до 51 кВт⋅ч). Батарейный блок поддерживает сверхбыструю зарядку, позволяющую восполнить запас хода на 200 км за 10 минут.

Приятным бонусом стало также увеличение запаса "зеленого" хода до 300 км. А в гибридном режиме модернизированная "шестерка" может преодолеть 1250 км.

Еще одно ключевое новшество - модернизация системы частичного автопилотирования. Теперь она работает на основе сразу четырех лидаров. Таким образом, функциональность "автопилота" приблизилась к флагманской модели L9.

Ранее "РГ" писала о том, что флагманский электрокроссовер Li Auto i9 дебютирует в сентябре.