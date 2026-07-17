На четырех дорогах Свердловской области восстановили движение после спада воды

За сутки движение на четырех участках региональных трасс в Свердловской области восстановили: оттуда наконец отступила вода, разлившаяся после затяжных дождей, второй месяц главенствующих в регионе.

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Госавтоинспекция сняла ограничения, дорожные службы восстанавливают покрытие, обочины и инфраструктуру, сообщил губернатор Денис Паслер.

Так, открыто движение на участках дорог Реж - Арамашка, Серов - Еловка Новая - Подгарничный, Артемовский - Зайково.

Полностью восстановлено сообщение в обоих направлениях на участке трассы Артемовский - Арамашево в районе села Бучино, дорожники делают там отсыпку обочины. До восстановления барьерного ограждения установлены водоналивные блоки.