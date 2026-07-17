BMW запустила официальный автомобильный конфигуратор в ChatGPT

Выбрать новый автомобиль BMW теперь можно в формате обычной беседы с ChatGPT, сообщает издание «ТАРАНТАС НЬЮС». Компания представила официальный плагин, который помогает подобрать подходящую модель и комплектацию без привычного пошагового выбора многочисленных параметров.

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Пользователь может просто описать, каким должен быть автомобиль. Например, указать, что нужен вместительный кроссовер с полным приводом, высоким клиренсом и определенным типом силовой установки. После этого ChatGPT предложит подходящие модели и позволит уточнить детали уже в процессе разговора.

Во время общения можно сравнивать разные версии, менять требования, обсуждать цвет кузова, динамические характеристики и предполагаемые расходы на эксплуатацию. Работает сервис как с текстовыми, так и с голосовыми запросами на компьютерах и мобильных устройствах.

Все рекомендации строятся на данных официального конфигуратора BMW. После выбора подходящей версии пользователь переходит в привычный онлайн-сервис бренда, где может подробно изучить автомобиль и посмотреть похожие предложения из наличия. Возможность покупки непосредственно через ChatGPT компания не анонсировала.

Плагин уже появился в каталоге Plugin Directory и доступен по запросу BMW. Однако воспользоваться им смогут не все пользователи: доступ зависит от региона, платформы, тарифного плана, настроек рабочей среды и административных ограничений.

Если вопрос выходит за рамки базы данных производителя, ChatGPT способен использовать информацию из интернета при включенной функции поиска. В таком случае BMW рекомендует дополнительно проверять стоимость, сроки поставки и наличие автомобилей через официальный конфигуратор.

Компания отдельно подчеркнула, что новый сервис не связан с голосовым помощником, встроенным в автомобили BMW, и работает только как инструмент онлайн-подбора. Кроме того, пока не опубликован список стран, языков и национальных рынков, где поддерживается новая функция.