В России начнутся продажи автомобилей Xpeng

В России появятся автомобили XPeng со встроенными сервисами "Яндекса". В мультимедийную систему машин будут интегрированы "Карты", "Навигатор", "Видео", "Музыка".

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Первыми моделями Xpeng станут полностью электрические кроссовер-купе G6 и флагманский кроссовер G9. Модели оснащены системой XPILOT ASSIST, включающей расширенный набор активных ассистентов движения, парковки и безопасности, и поддерживают обновление программного обеспечения "по воздуху".

Автомобили построены на 800-вольтовой архитектуре со скоростью зарядки с 10% до 80% за 12 минут. Совокупная мощность силовой установки G6 составляет 487 л.с. и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды, у G9 - 575 л.с. и 4,2 секунды.

В машинах предусмотрены, например, вентиляция передних сидений и расширенный зимний пакет с подогревом всех сидений, руля и зоны стеклоочистителей. Во флагманской модели G9 также доступны интеллектуальная двухкамерная пневмоподвеска, премиальная аудиосистема и отделка кожей наппа.

Владельцам автомобилей Xpeng будут доступны гарантийная поддержка и сервисное обслуживание. Сколько будут стоить новинки - пока не сообщается.