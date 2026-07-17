В настоящее время сфера "зеленого" автотранспорта в Китае страдает от слишком большого количества игроков. В стране выпускается слишком много автомобилей такого типа: более 140 брендов производят автомобили на экологически чистой энергии, включая электромобили и гибриды. Для таких доминирующих игроков, как BYD, Geely и Chery прорывы пришли после многих ожесточенной конкуренции, пишет колумнист азиатского подразделения Bloomberg Opinion Джулиана Лю.

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По ее мнению, в результате суперконкуренции в "зеленом" сегменте в Китае был создан фрагментированный рынок, страдающий от слишком большого количества игроков и производящих слишком много автомобилей. Это проблема, которую, по мнению обозревателя, будет трудно решить.

Бум электрокаров как в Китае, так и на внешних рынках опрошенные эксперты объясняют некими привилегиями, которые ведущие китайские автобренды, в частности China FAW Group Co. и SAIC Motor Corp якобы получали в свое время от федеральных и региональных властей, равно как финансовых структур. В статье в связи с этим упоминаются государственные кредиты, субсидированные займы и возможности широкого выбора западных партнеров, стремящихся создать совместные предприятия в Китае в обмен на доступ к развивающемуся рынку КНР.

Такой подход, привлекательный для региональных правительств КНР, в конечном итоге привел к избытку производственных мощностей, считает автор. Она добавляет, что эта ситуация теперь негативно сказывается на доходах многих мировых автопроизводителей. Mercedes-Benz Group AG заявила на прошлой неделе, что жесткая конкуренция привела к снижению поставок на 8% во втором квартале. BMW AG в июне резко снизила прогноз прибыли, а руководители Volkswagen AG обеспокоены долгосрочным выживанием компании.

В результате, даже несмотря на снижение рентабельности и прибыльности из-за усиления конкуренции, в прошлом году в отрасль вошли 23 новых бренда, а покинули ее только девять. Европа должна признать, что избыточные мощности Китая - это не просто результат централизованного планирования или субсидий. Это наследие конкуренции между региональными властями, стремящимися создать своих собственных промышленных лидеров, считает автор.

Ранее "РГ" писала о том, что Geely представила электроустановку с недостижимой эффективностью.