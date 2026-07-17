Регулятор заставил компанию Илона Маска отремонтировать тысячи машин

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) объявило, что отклонило запрос компании Tesla, которая пыталась избежать отзыва почти 20 тысяч машин. Причиной стали фары, уровень света которых может быть выше предельно допустимого, сообщает Reuters.

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В компании Илона Маска утверждали, что несоответствие не несет угрозы безопасности, и подчеркивали, что до сих пор не получали жалоб на аварии или травмы, связанные с этим дефектом. Регулятор с такой позицией не согласился. В NHTSA пояснили: во время дождя, снегопада или тумана свет от не соответствующих нормам ламп создает ослепляющее свечение. Это одинаково опасно как для водителя самого электромобиля, так и для других участников движения.

Контролирующая организация напомнила о похожих случаях. Так, в 2022 году было отклонено обращение General Motors, которая хотела избежать ремонта 820 тысяч машин из-за проблем со светотехникой. Тогда же отклонили и петицию, требовавшую признать чрезмерное ослепление недостатком некоторых светодиодных фар, — под описание подпадали, в частности, Tesla Model 3, Ford Bronco и Rivian R1T.

Актуальность проблемы подтверждает опрос Американской автомобильной ассоциации: шесть из десяти опрошенных водителей назвали блики от фар значительной помехой ночью, а почти три четверти респондентов уверены, что за последние десять лет ситуация только ухудшилась.

Данный отзыв затрагивает примерно 19 900 автомобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y 2017–2023 модельных годов.

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