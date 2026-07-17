"Росавтодор" рассказал, как идет обновление трассы М-7 "Волга"

Трасса "Волга", связывающая Нижний Новгород с Москвой, Владимиром, Чебоксарами и Казанью, остается одной из ключевых транспортных артерий региона. Ежедневно по ней проезжает от 16 до 40 тысяч автомобилей, из которых около 40% - большегрузы. Чтобы сохранить состояние дороги в должном виде, на всех ее участках проводятся регулярные работы по обновлению покрытия.

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Так, по данным пресс-службы "Росавтодора", на текущий момент на обходе Нижнего Новгорода с 415-го по 430-й и с 498-го по 507-й километры ведутся активные работы. Специалисты фрезеруют изношенное покрытие, укладывают свежий щебеночно-мастичный асфальтобетон и обновляют обочины. До конца текущего сезона планируется отремонтировать порядка 10 километров трассы.

В ближайшие годы обновление трассы "Волга" продолжится. В период с 2026 по 2028 годы планируется заменить асфальт на шести участках общей протяженностью 48 километров. Из них 24 километра будут отремонтированы в 2026 и 2027 годах. Эти работы помогут обеспечить безопасность и комфорт движения.

"Чтобы сохранить нормативное состояние проезжей части, мы устраиваем слои износа, которые восстановят ее основные характеристики - ровность, сцепление, а также защитят дорожную одежду от преждевременного разрушения", - подчеркнули в "Росавтодоре".

Ранее "РГ" рассказывала о том, что участок трассы М-12 до Тюмени откроется в декабре.