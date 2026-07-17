Китай столкнулся с дефицитом средств на ремонт дорог

Китай столкнулся с неожиданными финансовыми последствиями массового перехода на электромобили: растущие габариты машин увеличивают износ дорожного полотна, а выпадающие доходы от топливного налога создают острый дефицит бюджета. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отраслевых ассоциаций и исследования Министерства транспорта КНР.

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Согласно статистике Китайской ассоциации легковых автомобилей, в первом полугодии 2026 года шесть из десяти выпущенных электрокаров имели длину более пяти метров. Доля компактных моделей (менее 4,5 метра) рухнула с 13% годом ранее до рекордных 2%. Такая тенденция негативно сказывается на инфраструктуре: тяжёлые машины быстрее разрушают асфальт, при этом они не пополняют казну через традиционный топливный налог, который исторически распределялся между регионами на содержание местных трасс. Власти рассматривают возможность кардинальной реформы системы финансирования, включая введение платы за фактически пройденное расстояние.

«Ежегодная нехватка средств на обычное обслуживание и текущий ремонт дорог составляет примерно 50 процентов», — отмечается в отчёте профильного подразделения Министерства транспорта Китая. Там же подчёркивается, что десятки трасс находятся в состоянии, когда они «требуют ремонта, но испытывают острый дефицит бюджета».

Центральное правительство КНР традиционно финансирует основные национальные магистрали, тогда как содержание региональной сети ложится на плечи местных властей, чьи бюджеты напрямую зависят от сборов топливного акциза.

Стремительная электрификация автопарка, активно поддерживаемая государством, неожиданно обернулась системной проблемой: чем больше граждан пересаживается на экологичный транспорт, тем стремительнее сокращается налогооблагаемая база, необходимая для поддержания транспортной инфраструктуры в рабочем состоянии.

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