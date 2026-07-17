Президент АвтоВАЗа Соколов пересел на отечественный минивэн SKM

В автопарке главы АвтоВАЗа Максима Соколова появился новый минивэн SKM M9 в топовом исполнении. Об этом сообщил главный редактор "За рулем" Максим Кадаков.

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На видео, опубликованном в его канале, видно, что в салоне нового отечественного минивэна находится сам Максим Соколов.

Точное количество таких машин в автопарке президента АвтоВАЗа пока не разглашается.

Напомним, что бренд SKM принадлежит АвтоВАЗу и входит в структуру "Лада Бизнес". Сборка M9 осуществляется в Нижнем Новгороде.

SKM M9 представлен в четырех модификациях: семи- и восьмиместные минивэны "Бизнес" и "Трансфер", девятиместный микроавтобус "Комфорт" и цельнометаллический фургон объемом 9,6 кубических метра.

Под капотом минивэна установлен 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил. В зависимости от выбранной версии мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или девятиступенчатым "автоматом".

Продажи SKM M9 стартуют в сентябре. Предварительная стоимость модели - 5 млн рублей.