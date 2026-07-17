Марка Bugatti попрощалась с легендарным мотором W16

Открытый гиперкар W16 Mistral был собран ателье Bugatti в Мольсеме. На этом завершилась эпоха существования этого двигателя, которая длилась более 20 лет. Мотор W16 был выпущен как манифест инженерных возможностей концерна Volkswagen и первоначально устанавливался на гиперкары Bugatti Veyron, а впоследствии — на Chiron и Mistral.

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Последний экземпляр окрашен в жемчужный цвет. На центральной консоли установлена памятная табличка с силуэтом родстера и надписью The last of its kind («последний в своем роде»). Заказчик автомобиля, проживающий в одной из стран Ближнего Востока, выбрал несколько уникальных деталей: на рычаге коробки передач изображена голова сокола, подпись основателя марки Этторе Бугатти вышита на подголовниках и выгравирована на дверных порогах.

Всего построено 99 родстеров W16 Mistral, каждый из них был индивидуален. Самым известным экземпляром стал World Record Car. В ноябре 2024 года официальный пилот Bugatti Энди Уоллес разогнал его до 453,91 км/ч (282 мили в час) на полигоне ATP (Automotive Testing Papenburg). Этот результат сделал W16 Mistral самым быстрым открытым серийным автомобилем в мире.

История мотора W16, с которым прощается Bugatti, началась в 2005 году с Bugatti Veyron — первого гиперкара, преодолевшего рубеж 400 км/ч. Затем двигатель объёмом 8 литров с четырьмя турбонагнетателями устанавливался на Chiron, Divo, Centodieci, Bolide и открытый Mistral. За два десятилетия мощность выросла с 1001 до рекордных 1600 л.с.

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

Этой весной Bugatti уже начала новую главу: в Мольсеме открылась La Manufacture, в которой будут собирать гибридный гиперкар Tourbillon с атмосферным V16 и тремя электромоторами.

Сама по себе компоновка W16 — редкость в автопроме. Volkswagen Group построила всего около 450 таких двигателей. В отличие от рядных «шестёрок» или V8, W16 никогда не устанавливался на серийные машины других марок, входящих в концерн — их получили только концепты Bentley и Lamborghini.

Помимо рекорда скорости для открытых машин, в активе W16 и другие достижения. Так, в 2019 году Bugatti Chiron Super Sport 300+ впервые в мире преодолел отметку 300 миль/ч (490,48 км/ч), а в 2021-м тот же гиперкар установил рекорд разгона и торможения: 0−400−0 км/ч за 28,8 с. С завершением производства W16 Mistral эра W-образного двигателя окончательно ушла в историю. Следующее поколение Bugatti — уже гибридное.

Ранее в Тольятти была выпущена последняя Lada Niva Legend со старым мотором 1.7.