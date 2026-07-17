В Китае стартовали продажи Chery Arrizo 8 Pro 2027 от 1,35 млн рублей

В Китае стартовали продажи Chery Arrizo 8 Pro 2027 с ценами от 1,35 млн рублей.

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Chery одновременно с обновлением дизайна выпустила на китайский рынок седан Arrizo 8 Pro 2027 года – цена новинки стартует с отметки, сопоставимой с бюджетными моделями Lada. За 116 800 юаней (это примерно 1,35 млн рублей по текущему курсу) покупатель получает не просто машину, а полноценную систему автономного вождения.

Автомобилю точечно изменили внешность: радиаторная решетка стала заметно крупнее, а вдоль противотуманных фар добавили хромированную отделку, визуально «освежившую» переднюю часть. Сзади установлены интеллектуальные фары, а за колесными дисками теперь видны красные тормозные суппорты – мелочь, но именно она сразу бросается в глаза. Все остальное в экстерьере осталось без изменений.

Внутри главная перемена – рычаг коробки передач переехал на рулевую колонку. За счет этого центральный тоннель разгрузили, и пространства в салоне стало заметно больше. Цифровая приборная панель имеет диагональ 10,25 дюйма, а сенсорный экран мультимедиа тянет уже на 15,6 дюйма.

Ключевое отличие от предшественника – бортовой комплекс Falcon 500. Эта система позволяет седану брать на себя управление на трассе и в городе: автоматически перестраиваться, обгонять, выполнять маневры. Все это становится возможным благодаря целой россыпи сенсоров: пять камер, двенадцать ультразвуковых датчиков и пять радаров миллиметрового диапазона.

Что под капотом – тут выбор классический для этого сегмента. В базе стоит 1,6-литровый турбомотор, выдающий 200 лошадиных сил. Если же хочется побольше, за доплату можно забрать 254-сильный двухлитровый агрегат.

Ранее «За рулем» сравнивал, что скрывается за ценами на другие недорогие модели.