Американцы научили автомобиль показывать язык и ездить за продуктами

В США представлен автомобиль, способный показывать язык. Предзаказы на необычный городской электромобиль открыл стартап из Майами Chip Motors. Компактная машина позиционируется как нечто среднее между гольф-каром, легким внедорожником и личным ассистентом. Chip способен самостоятельно парковаться, возвращаться домой и даже забирать продукты из магазина. Правда, при этом управление на себя берут дистанционные операторы.

© Chip Motors

Максимальная скорость Chip ограничена 40 км/ч, что по американским законам относит его к отдельному классу низкоскоростных транспортных средств. Передвигаться на нем можно только по дорогам с ограничением не выше 56 км/ч. Запас хода заявлен на уровне 160 км (100 миль), энергию запасает 15-киловаттная батарея. Заряжать машину можно от бытовой электросети.

Машинка предлагается в четырехместной и шестиместной версиях. Первая стоит от $ 15 000, шестиместная — от $ 18 000. Поставки стартап обещает начать в 2027 году, за бронирование взимает предоплату $ 250.

© Chip Motors

© Chip Motors

© Chip Motors

Базовое оснащение подразумевает открытый кузов без дверей и крыши, моющийся салон и забавную светодиодную «улыбку» на месте решетки радиатора. В рекламных роликах посредством пиксельного экрана Chip подмигивает и высовывает язык, а также разговаривает со своими пассажирами.

В качестве опций доступны жесткий или мягкий верх, кондиционер, багажник на крыше, крепления для велосипедов и досок для серфинга, а также телевизор с колонками под капотом. Стартап основал Джеймсон ДеТуайлер, заметивший во время пандемии коронавируса, что жители Майами массово пересели на гольф-кары для поездок в магазин. Он решил сделать более безопасную и технологичную альтернативу. В планах компании — со временем перейти от удалённого управления через операторов к полноценному автопилоту.

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