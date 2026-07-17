Седаны Senat 900 начали продавать по объявлению в России

В России начали продавать седаны Senat 900 с бывшего завода Toyota. Один из дилеров новой марки опубликовал первые объявления о продаже седана. Автомобиль оценен в 12,5 млн рублей. Презентация марки Senat состоялась в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

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Производство Senat 900 налажено на бывшем заводе Toyota в Шушарах, где раньше собирали седаны Camry и кроссоверы RAV4. По сути, это глубокая локализация и рестайлинг китайского Hongqi H9: у российского седана иная передняя часть с вертикальной решёткой радиатора в стиле Aurus, но техническая начинка унифицирована.

Под капотом — 3,0-литровый бензиновый V6 мощностью 326 л.с. и максимальным крутящим моментом 450 Нм, который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. До 100 км/ч седан разгоняется за 6,5 с. В оснащение входят пневмоподвеска, доводчики дверей, четырёхзонный климат-контроль, матричная оптика и камеры кругового обзора.

Новый бренд Senat был представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Глава компании Андрей Панков в ходе презентации заявил, что эти автомобили ориентированы на чиновников и продолжают ветвь семейства автомобилей «Чайка».