Без пробега, но с «механикой»: редчайший Pagani Huayra выставили на торги в США

В США выставили на аукцион Pagani Huayra, названный в честь Звездных войн. Уникальный Huayra Roadster с собственным именем Executor, которое было позаимствовано из «Звездных войн», был выпущен в 2024 году — уже после официального завершения производства модели. Это единственный родстер Pagani Huayra, выпущенный заводом с механической трансмиссией.

© Motor.ru

Гиперкар выставил на торги аукционный дом RM Sotheby’s, предварительная оценка лота — $ 5−7 млн. Автомобиль был построен в сентябре 2024 года по индивидуальному заказу через калифорнийского дилера O’Gara Coach. Владелец дал машине прозвище Executor — в честь Дарта Вейдера из вселенной «Звездных войн». Пробег автомобиля составляет всего 53 мили (около 85 км).

Главная особенность Executor — семиступенчатая «механика» Xtrac с открытым механизмом переключения. Известно, что купе с ручной коробкой существовало примерно в 14 экземплярах, но среди родстеров этот автомобиль единственный.

© RM Sotheby's

© RM Sotheby's

© RM Sotheby's

© RM Sotheby's

© RM Sotheby's

© RM Sotheby's

© RM Sotheby's

В движение гиперкар приводит 6,0-литровый V12 от AMG с двойным турбонаддувом, собранный вручную. Мощность — 846 л.с., крутящий момент — 1050 Нм. Кузов выполнен из карбона с синим оттенком и уникальными аэродинамическими элементами: передним сплиттером, массивным задним антикрылом и воздухозаборником над крышей. Для салона предусмотрена двухцветная кожаная отделка.

Модификация с открытым кузовом сама по себе редкая: всего было выпущено 100 стандартных Huayra Roadster, 40 трековых Roadster BC и 8 Imola Roadster. Вместе с автомобилем покупатель получит жесткую прозрачную крышу, складной мягкий верх и комплект фирменных чемоданов. Торги состоятся с 13 по 15 августа 2026 года.