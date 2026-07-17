Toyota освежила Prius и хэтчбек Corolla: скромные обновки и подорожание

До 2027 модельного года подтянули Тойоты, предназначенные для американского рынка. Приус прибавил к ценнику 205 долларов, а пятидверная Королла – от 200 до 500 долларов (в зависимости от версии).

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Японский бренд Toyota наладил выпуск модели под названием Prius в 1997-м, на американский рынок она вышла несколькими годами позже. Актуальный Приус пятого поколения был представлен осенью 2022-го, пятидверка в Штатах по-прежнему представлена как в виде обычного гибрида, так и с подключаемой гибридной силовой установкой. Обе модификации получили порцию скромных обновок в 2027 модельном году.

Вероятно, в американском офисе компании надеются на то, что обновки повысят интерес к модели, который в текущем году ощутимо упал: за первое полугодие 2026-го дилеры в США реализовали всего около 19,5 тыс. экземпляров, что на 42,3% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Подорожание сравнительно небольшое, так что вряд ли отпугнёт потенциальных клиентов.

Но и обновки к 2027 модельному году довольно скромные: обычному гибридному лифтбеку Toyota Prius, а также версии Prius Plug-in Hybrid положены пересмотренная палитра кузова (в неё вошёл новый чёрный цвет Inked) и двухзонный климат-контроль. Изменений для техники американского Приуса не предусмотрено.

Цены посвежевших пятидверок подросли всего на 205 долларов. Стоимость обычного гибридного Приуса 2027 модельного года варьируется в диапазоне от 28 755 до 37 170 долларов (эквивалентно примерно 2,25 – 2,91 млн рублей по текущему курсу), а за посвежевший вариант Toyota Prius Plug-in Hybrid в США просят от 33 980 до 40 675 долларов (около 2,66 – 3,19 млн рублей).

До 2027 модельного года в США на днях обновился и хэтчбек Toyota Corolla. Одним из важнейших изменений стал пересмотренный салон с увеличенными дисплеями на передней панели. Стартовой версии SE положена 7-дюймовая виртуальная приборка и 8-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. А в список стандартного оснащения исполнения XSE теперь входит цифровой щиток приборов диагональю 12,3 дюйма и мультимедийный сенсорный экран диагональю 10,5 дюйма.

Помимо этого, в гамму цветов окраса кузова хэтчбека Toyota Corolla вошла пара новых вариантов – чёрный Inked и синий Blueprint. Ещё модели добавили комплект новых оригинальных 18-дюймовых глянцевых белых легкосплавных дисков. Любопытно, что при этом гамму покинул вариант Corolla FX, который появился в 2025 модельном году с аналогичными белыми дисками.

Техника у пятидверки Toyota Corolla, предназначенной для американского рынка, осталась без изменений. Стоимость модели подросла на 200 – 500 долларов (в зависимости от исполнения). Стартовый ценник хэтчбека 2027 модельного года равен 24 780 долларов (около 1,94 млн рублей), а за топ-версию XSE просят не менее 27 875 долларов (примерно 2,18 млн рублей).