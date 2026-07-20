В Китае сильно увеличилась нагрузка на дороги

Власти КНР сократили льготы для электрокаров из-за растущей нагрузки на дороги. Власти КНР осознали, что их национальный план по электрификации бьёт не только по нефтяникам, но и по асфальту. Как сообщает Bloomberg, бесконечный рост спроса на огромные электромобили вынуждает правительство Поднебесной сворачивать господдержку.

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Главная проблема дорог КНР сегодня — это масса машин. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, длина шести из десяти новых автомобилей превысила пять метров. Компактные седаны длиной до 4,5 метра практически исчезли: их доля рухнула с 13% до 2%.

Масса многих новинок подбирается к трём тоннам. Тяжёлые автомобили уничтожают дорожное покрытие в разы быстрее, чем более лёгкие бензиновые легковушки. При этом казна пустеет: раз нет бензина — нет и топливных налогов, за счёт которых в Китае традиционно латают ямы.

Итог предсказуем: состояние около 40% местных дорог официально признано критическим, а сроки ремонта «сдвигаются вправо» из-за банальной нехватки юаней.

В итоге, льгота по налогу с продаж (она же purchase tax) для машин на новых источниках энергии урезана вдвое — теперь она составляет всего 5%, а максимальный потолок скидки ограничен 15 тыс. юаней (около 175 тыс. рублей).

Что касается подключаемых гибридов (PHEV) или машин с увеличенным запасом хода (EREV), то их продажи сейчас растут быстрее всего. Для них Минфин полностью отменил освобождение от ежегодного транспортного налога.