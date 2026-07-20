Chevrolet определился с планами на ближайшую «пятилетку»

Существующие в модельной линейке «электрички» американская марка в основном убирать не планирует, однако их ждут всего лишь обновления.

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Chevrolet является самым массовым брендом на американском рынке в портфеле концерна General Motors. При этом продажи продукции «Шеви» растут в течение последних четырёх лет. Так, по итогам прошлого года дилеры в США реализовали 1 812 715 новых машин марки, что на 4,2% больше, чем в 2024-м. Правда, в текущем году у Chevrolet пока что наблюдается отрицательная динамика: за первую половину 2026-го показатель продаж составил 865 076 экземпляров, что на 5,8% меньше, чем в январе-июне 2025-го.

Теперь стали известны подробности о планах бренда на американском рынке в ближайшие пять лет. Кое о чём мы уже знаем: предполагается, что в линейку вернётся Chevrolet Camaro (производство модели шестого поколения завершилось в декабре 2023-го), причём это культовое имя, вероятно, отдадут новому спортивному седану, который будет оснащён двигателем внутреннего сгорания.

По предварительным данным, производство нового Chevrolet Camaro стартует осенью 2027 года на принадлежащем концерну GM заводе Лансинг-Гранд-Ривер (штат Мичиган, США). Как Колёса.ру сообщали ранее, в основу грядущего спортседана может лечь модернизированная платформа Alpha 2, которая породнит новинку с будущим Cadillac CT5, а также с некой анонсированной четырёхдверкой Buick (ожидается, что они будут сходить с того же конвейера).

На рынок новый заднеприводный спортседан Chevrolet, оснащённый ДВС, предположительно выйдет в 2028 году. Сообщается, что такая модель в итоге может стать идейным наследником не только уже упомянутого Camaro, но и Malibu – седана, который покинул конвейер и был отправлен в отставку в Штатах в 2024 году.

Как сообщает Automotive News, марка Chevrolet в значительной мере отказалась от планов по масштабному «озеленению» модельного ряда к 2030 году, что не удивительно, если учесть что спрос на «электрички» оказался не таким высоким, как ожидали многие автопроизводители, сыграла свою роль и отмена федеральных налоговых льгот.

По данным агентства, большую часть нынешних электромобилей в ближайшие годы ждут только обновления. Так, в 2028 году плановый рестайлинг ожидает Blazer EV и Equinox EV. А ещё компания решила продолжить выпуск пикапа Chevrolet Silverado EV, дабы сыграть на прекращении производства главного конкурента – Ford F-150 Lightning (Форд принял это решение в конце прошлого года).

Сообщается, что в начале 2027 года будет завершено производство электрического паркетника начального уровня – Chevrolet Bolt EV. Таким образом он освободит место для некоего нового кроссовера с двигателем внутреннего сгорания. Известно, что производство этого SUV будет налажено на заводе Fairfax Assembly, который расположен в штате Канзас, подробности о нём, вероятно, появятся позже. Кроме того, на 2029 год намечен дебют Corvette следующего поколения.