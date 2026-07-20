В Севастополе разрешили заправлять бензином полный бак

В понедельник жители Севастополя смогут заправить бензином АИ-92 полный бак. Топливо будут отпускать свободно, без QR-кода. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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"Три вида топлива можно купить свободно: ДТ NP, АИ-100 и АИ-92", - рассказал Развожаев.

При этом на дизельное топливо ДТ NP и бензин АИ-100 установлен лимит 40 литров, а АИ-92 будут заправлять до полного бака. Кроме этого, АИ-92 можно дополнительно залить и в канистру объемом до 20 литров. В канистры также разрешено заправлять солярку.

На остальные виды топлива по-прежнему распространяется система QR-кодов. Это касается бензина АИ-95, АИ-95 NP и обычного дизельного топлива. На них действует ограничение 20 литров, только на четырех АЗС в пригороде лимит увеличен до 40 литров.

Как сообщают автомобилисты, стоимость топлива на АЗС Севастополя накануне немного снизилась: бензин АИ-92 подешевел со 180 до 175 рублей за литр.