Tesla вышла на рынок велосипедов

Tesla представила новый продукт — детский беговел стоимостью $225. Новинка рассчитана на малышей от двух до пяти лет весом до 35 кг.

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Беговел получил легкую раму и регулируемое по высоте сиденье с пятью положениями. В комплект также входят инструменты для самостоятельной сборки. При этом модель не оснащена электроприводом, ребенок передвигается, отталкиваясь ногами от земли.

Выход новинки вызвал обсуждение среди поклонников бренда. В последние годы многие ожидали, что Tesla представит полноценный фирменный электровелосипед, который в сообществе неофициально называют Model B. Вместо этого компания выпустила продукт для самой юной аудитории.

Стоимость беговела также привлекла внимание. Цена в $225 заметно превышает стоимость большинства моделей массового сегмента, однако сопоставима с продукцией премиальных производителей детских велосипедов. Таким образом Tesla сразу позиционирует новинку как брендовый продукт высокого ценового сегмента.

Это не первый детский товар в ассортименте компании. Ранее Tesla выпускала мини-электромобиль, детский квадроцикл Cyberquad ATV, игрушки и фирменную одежду.