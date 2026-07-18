Lamborghini вынесла жесткий приговор электромобилям

Lamborghini отказалась от планов выпустить полностью электрическую версию модели Lanzador и решила оснастить серийный автомобиль подключаемой гибридной силовой установкой. Об этом сообщает Electrek.

Как отмечает издание, директор по продуктам Urus и Lanzador Стефано Коссальтер заявил, что серийный Lanzador выйдет в конце десятилетия и получит гибридную силовую установку, предположительно основанную на 4,0-литровом бензиновом двигателе V8 с двумя турбокомпрессорами, который используется в гибридной версии Urus.

По словам Коссальтера, решение связано с отсутствием интереса со стороны клиентов к полностью электрическим автомобилям. Он также заявил, что существующие технологии пока «недостаточно зрелые». При этом топ-менеджер отметил, что, несмотря на высокую мощность, крутящий момент и точность управления электромобилей, им не хватает эмоциональности.

Electrek напоминает, что концепт Lanzador был представлен в 2023 году как первый полностью электрический автомобиль Lamborghini. Однако впоследствии компания несколько раз пересматривала свои планы. В феврале этого года производитель официально отказался от электрической версии Lanzador, а генеральный директор Lamborghini Штефан Винкельман тогда назвал разработку полностью электрических автомобилей «дорогим хобби».

Коссальтер также подтвердил, что Lamborghini не планирует выпускать электрическую версию кроссовера Urus, который останется единственным SUV в модельном ряду марки. При этом компания продолжает исследования в области аккумуляторных технологий и программного обеспечения, однако первый полностью электрический автомобиль Lamborghini, по его словам, появится не раньше 2030 года.