Китайский «Жук» перезагружают: GWM дает вторую жизнь клону Beetle

Псевдоретрокар Ora Ballet Cat получил мощный мотор и готовится к ребрендингу.

Китайский автогигант Great Wall Motors вновь пробуждает интерес к своему самому стильному электромобилю – Ora Ballet Cat, который многие небезосновательно называют китайской интерпретацией культового Volkswagen Beetle.

Компания не просто освежила модель технически, но и готовит для нее стратегический ребрендинг, что может стать вторым шансом для этого автомобиля на домашнем рынке.

Внешность пятидверного красавца длиной 4,4 метра осталась нетронутой: круглые фары, покатая линия крыши и мускулистые крылья по-прежнему щедро цитируют облик легендарного немецкого предка.

Инженеры значительно увеличили отдачу электродвигателя – теперь его мощность достигает 204 л.с.(150 кВт) вместо прежних 171 л.с. Это позволило поднять максимальную скорость с 155 до 180 км/ч. Аккумуляторная батарея по-прежнему производится «дочкой» концерна, компанией Svolt, но ее емкость и запас хода производитель пока держит в секрете.

Стоит отметить, что изначально эта модель, появившаяся в 2022 году, была нацелена исключительно на женскую аудиторию и предлагала уникальные опции комфорта для прекрасного пола. Однако такой маркетинговый ход не оправдал ожиданий: за четыре с лишним года в Китае реализовано лишь около 8,5 тысячи экземпляров.

В попытке исправить ситуацию GWM не только модернизировала «начинку», но и планирует сменить имя. По слухам, обновленная версия может лишиться «кошачьего» суффикса в названии и превратиться в Ora 6, следуя новой глобальной стратегии бренда с цифровой индексацией, как это уже сделано с моделью Ora 5 на экспортных рынках.

А вот поклонникам ретростиля в Европе не повезло: китайский «Жук» не планирует покорять дороги Старого Света. Его перезапуск останется локальным событием для китайского рынка.