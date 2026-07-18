Три десятка ретроавтомобилей прошли по улицам Тольятти вчесть юбилея "АвтоВАЗа"

18 июля в Тольятти проходит ретрофестиваль "Жигули", названный в честь легендарной марки автозавода. Он приурочен к 60-летнему юбилею АвтоВАЗа - 20 июля 1966 года было принято постановление о строительстве завода по производству легковых автомобилей в Тольятти.

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В рамках фестиваля прошло ретроралли "Жигули". Участники заезда - вазовские автомобили старше 30 лет из разных городов страны. Экипажи прошли квест-программу по главным улицам Тольятти, после чего колонна финишировала на фестивальной площадке - в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова, став частью выставочного пространства.

Центральная аллея парка превратится в стилизованный ретропикник: тольяттинские рестораторы воссоздали атмосферу 70-80-х годов. Гостям предложили специальное меню и оформление блюд в духе того времени.

Сам АвтоВАЗ сегодня проводит День открытых дверей "Машина времени". На центральной площадке представлена экспозиция автомобилей завода, а вход в музей автопредприятия в этот день бесплатный. Также запланированы экскурсии по заводу и тест-драйв автомобилей LADA.

Отметим также, к юбилею автозавода в Тольятти будет открыт памятник его первому генеральному директору завода Виктору Николаевичу Полякову в сквере, ранее носившем название "Сквер 60-летия АВТОВАЗа", а ныне переименованном в честь руководителя.