В Минске опровергли фейки о лимитах на автомобильное топливо

Жители и гости десятимиллионной Беларуси, которые в июльские дни пользуются автомобильным транспортом, не испытывают дефицита в бензине на заправочных станциях. Эту информацию подтвердили БЕЛТА и в "Белоруснефти", комментируя появившуюся в Сети информацию о введении лимита на отпуск топлива в приграничных регионах.

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При этом обозреватели уточняют, что ранее речь шла об АЗС в Витебской области в двух километрах от границы с Псковской областью, где якобы не отпускают более двадцати литров топлива. В этой связи на белорусском предприятии официально заявили, что под распространяемыми в интернет-пространстве сообщениями подобного рода нет оснований: "Дефицита топлива на наших АЗС нет".

Правда, пояснили эксперты, на приграничных АЗС есть единственное нововведение. "Оно связано с услугой "Заправка до полного бака". Теперь ею можно воспользоваться только после внесения оплаты. В остальном все как обычно", - подчеркнул заместитель генерального директора компании "Белоруснефть" Сергей Каморников. Он обратился к клиентам быть бдительными и черпать информацию только в официальных медиа.

Дело в том, что периодически в социальных сетях появляются недостоверные сообщения, связанные с топливной темой. Однако при посещении на АЗС в любом из шести регионов Синеокой можно увидеть объективную обстановку, констатируют новостные порталы.