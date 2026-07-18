В Белоруссии прокомментировали слухи о лимитах на бензин на АЗС на границе с Россией

Дефицита бензина на автозаправках в Витебской области Белоруссии вблизи границы со Псковской областью нет, сообщает пресс-служба предприятия «Белоруснефть».

«Дефицита топлива на наших АЗС нет», — приводит комментарий БЕЛТА.

Там также пояснили, что на приграничных АЗС в Витебской области есть нововведение о предоплате за топливо до заправки.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко призвал для отопления активнее использовать древесные пеллеты, а природный газ рассматривать в качестве резерва.