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В Белоруссии опровергли слухи о лимитах на бензин на АЗС на границе с Россией

RT на русском

Дефицита бензина на автозаправках в Витебской области Белоруссии вблизи границы со Псковской областью нет, сообщает пресс-служба предприятия «Белоруснефть».

В Белоруссии прокомментировали слухи о лимитах на бензин на АЗС на границе с Россией
© РИА Новости
«Дефицита топлива на наших АЗС нет», — приводит комментарий БЕЛТА.

Там также пояснили, что на приграничных АЗС в Витебской области есть нововведение о предоплате за топливо до заправки.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко призвал для отопления активнее использовать древесные пеллеты, а природный газ рассматривать в качестве резерва.