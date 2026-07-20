Тюнеры превратили суперкар Lamborghini в крутой внедорожник

Rezvani представит внедорожник Dune на базе Lamborghini Huracan в конце июля.

© За рулем

Американская марка Rezvani анонсировала премьеру нового проекта – модели Dune, которая станет самым дерзким ее творением на сегодняшний день. Пока компания опубликовала лишь пару тизеров, но на них уже четко прослеживаются знакомые черты.

Спереди новинка сильно смахивает на Lamborghini Huracan Sterrato, однако, как это обычно бывает у Rezvani, база была серьезно переработана. От донора, по сути, остались лишь отдельные элементы – корма у Dune полностью своя, с оригинальной светотехникой и агрессивным диффузором. В компании пока держат в секрете, что именно легло в основу, но Huracan – самый очевидный вариант.

Кстати, если верить официальным данным, Dune получил карбоновый обвес и зубастую внедорожную резину. Дорожный просвет заметно вырос, на крыше появились рейлинги, а с ними – и воздухозаборник, что выдает в машине нечто большее, чем просто шоу-кар.

Под капотом, как ожидается, разместится 5,2-литровый V10 с турбонаддувом. Отдача – внушительные 800 лошадиных сил, которые, разумеется, отправляются на все колеса. При всем при этом Rezvani собирается выпустить всего 7 экземпляров Dune, и предзаказы уже открыты – депозит смешной, всего 1500 долларов.

О том, как адаптировать мощные автомобили для тяжелого бездорожья, «За рулем» недавно писал на примере китайского кроссовера.