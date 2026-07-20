Западные автобренды по–прежнему хотят в РФ.

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Западные автобренды сохраняют интерес к российскому рынку, однако их официальное возвращение невозможно из-за санкционных ограничений. Как отметил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, первыми после отмены ограничений готовы прийти корейские марки — Hyundai и Kia, у которых в России до сих пор работают офисы.

Также поддержку сохраняет BMW, но полноценный рестарт продаж пока невозможен.

Даже китайские компании сегодня опасаются прямой работы в РФ и вынуждены мимикрировать под другие бренды, пояснил Подщеколдин. При этом глобальные производители не намерены отказываться от рынка: попытки реванша возможны, но только при условии, что свободная ниша сможет вместить хотя бы 10 тысяч машин.

BMW, например, в 2026 году направила своему китайскому подразделению требование блокировать экспорт автомобилей в Россию, чтобы избежать вторичных санкций. Это ясно показывает: желание есть, но возможности — нет.

Напомним, что Китай теряет миллиарды из-за роста электромобилей и их размеров. BMW и Toyota запустили в Испании испытания авто на возобновляемом бензине.