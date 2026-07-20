Как заставить гибридное авто обходиться вообще без бензина

Evolute i‑Space из парка «За рулем»: запас хода на электричестве, цены на зарядку.

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За последнюю неделю не потратил ни капли бензина, потому что Evolute I‑Space – это последовательно-параллельный гибрид. То есть ДВС тут есть, но пользоваться им пока не доводилось.

Сразу выставил в меню приоритет электромоторов (их два) и минимальную рекуперацию, чтобы не клевать носом под сброс «газа». В этом режиме машина разгоняется до 120 км/ч, а запас хода чуть более 80 км. Для коротких городских поездок хватает, а зарядки в подмосковном Реутове, где я живу, на каждом углу.

Обычные Plug Me в мачтах городского освещения с бытовыми розетками выдают 3 кВт (цена 18,5 руб./кВт·ч). Для полной зарядки батареи емкостью 25,1 кВт·ч потребуется примерно 8 ч. Правда, эти зарядки регулярно впадают в ошибку, поэтому использую две скоростные зарядки: Punkt E (выдает до 60 кВт по 19,9 руб./кВт·ч) и Touch (22 кВт по 15 руб./кВт·ч).

Наш i‑Space принимает в лучшем случае 36,1 кВт, и то не сразу – минимальное время зарядки составляет 40–50 мин.

Терпимо, зато при расходе 6 кВт·ч/100 км пока значительно выгоднее, чем езда на бензине.