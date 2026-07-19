Самую доступную модель популярного бренда обновили — что поменялось?

В Китае начались продажи обновленного кроссовера Li Auto L6 – цена единственной комплектации составила 249,8 тысячи юаней, то есть около 2,9 млн рублей. По внешности – минимальный фейслифт и полускрытые ручки взамен запрещенных скрытых.

© За рулем

Сзади узнать обновленную машину проще всего – по более темным фонарям, перенесенной с бампера на дверь задка площадке номерного знака и фаркопу, позволяющему буксировать до 1,5 тонн. Силовая установка – прежняя, так называемый REEV: последовательный гибрид с 1.5 турбо в качестве генератора и «удлинителя хода» плюс два тяговых электродвижка на 408 л.с. С ними и динамика осталось той же (5,4 с до 100 км/ч), а вот максималку подняли со 180 до 200 км/ч.

Отчасти это возможно благодаря более емкой батарее – вместо 36,8 теперь 51 кВт·ч. Понятно, вырос и запас хода: по ориентировочным оценкам, если использовать цикл WLTP, с 182 до 234 км в электрорежиме и с 1160 до 1450 км (до 1250 – по CLTC) – совокупный. Время быстрой зарядки сократилось с 20 до 12 минут. Кроме того, расширено применение алюминиевых сплавов в конструкции шасси, применены более «чуткие» снижающие крены адаптивные амортизаторы, повышена чувствительность рулевого управления.

В интерьере появился объединяющий два экрана тачскрин на 29', руль лишился встроенного дисплея, но зеркало заднего вида стало цифровым, а у задних пассажиров появился собственный потолочный экран на 29', холодильник (8,8 л) и шторки на окнах. А еще – медиасистема переведена на более производительный чип Snapdragon 8797, улучшена система обработки данных с элементами ИИ, а комплекс водительских ассистентов расширен через применение четырех лидаров (в топ-версии), и теперь по уровню автономного вождения L6 близок к флагманскому L9.

Ранее «За рулем» рассказывал, что Li L9 получил предустановленные сервисы «Яндекс Авто».