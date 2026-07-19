Выплаты по ОСАГО хотят пересчитывать каждый год

Группа депутатов из фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым отправила на отзыв в Правительство законопроект, который предполагает ежегодную индексацию страховых выплат по ОСАГО при причинении вреда здоровью или имуществу. Документ уже оказался в распоряжении ТАСС.

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По задумке авторов, страховые суммы должны пересматриваться каждый год, чтобы не отставать от реального уровня цен. Сейчас закон устанавливает довольно жесткие рамки: за вред жизни и здоровью полагается до 500 тысяч рублей, за повреждение имущества – до 400 тысяч. Эти цифры, по сути, застыли во времени. Новая инициатива предлагает привязать их к динамике инфляции – брать за основу индекс потребительских цен от Росстата за предыдущий год. Правда, с оговоркой: если страховой случай наступил, то и выплату посчитают по той сумме, которая была актуальна на дату аварии, а не на момент обращения.

Смысл поправок – не просто поднять лимиты, а сделать систему более гибкой. В пояснительной записке прямо указывают: все это нужно, чтобы сохранить реальную покупательную способность страховой защиты. Иначе выходит, что пострадавший или сам доплачивает за ремонт из своего кармана, или пытается взыскать деньги напрямую с виновника ДТП. Еще один плюс – предсказуемость: вместо того чтобы каждый раз принимать отдельный федеральный закон и разово повышать планку, можно просто автоматически корректировать ее раз в год.

При этом резкого скачка не ожидается – индексация будет плавной, без внезапного роста нагрузки на страховые компании. Если закон примут, новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

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