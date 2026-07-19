В России предложили ставить на учет находящиеся в розыске машины

Правительство РФ предлагает легализовать авто из базы розыска Интерпола. Если гражданин России купил машину, а она внезапно оказалась в международном розыске, это может оказаться серьёзной проблемой. Однако, правительство внесло в Госдуму законопроект, который должен навсегда решить этот вопрос.

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Сейчас, если VIN-код числится в розыскной базе Интерпола (а после 2022 года туда могут попасть даже абсолютно «чистые» иномарки), ГИБДД автоматически отказывает в регистрации.

По данным МВД, недружественные страны теперь массово игнорируют запросы российской полиции о подтверждении обстоятельств розыска, а удалить машину из базы может только страна-инициатор.

Как отмечают инциаторы законопроекта, писать письма с просьбой «разлочить» приобретённый автомобиль с сомнительным прошлым — затея бессмысленная. Суды тоже бессильны.

Новый документ предлагает передать право решать судьбу таких машин органам ГИБДД. Наши регистрирующие органы будут определять особенности постановки на учёт автомобилей с международным «шлейфом».