В России выросла аварийность с велосипедистами

В России аварийность с велосипедистами выросла на 25 процентов за шесть месяцев 2026 года. Об этом сообщает ГИБДД.

© Lenta.ru

Отмечается, что всего случилось 2,9 тысячи таких ДТП. При этом 123 человека лишились жизни, 2,8 тысячи человек оказались ранены.

Исходя из данных отчета, по абсолютному количеству велосипедных аварий первое место занимает Москва (302). Затем следуют Санкт-Петербург (265), Краснодарский край (169), Нижегородская область (131) и Красноярский край (93).

По количеству летальных исходов лидируют Краснодарский край (8), Москва (7), Владимирская область (6), Санкт-Петербург (5) и Нижегородская область (5).

В июне в России взлетело количество ДТП с самокатами. Это лишило жизни 11 человек, пострадали 1,23 тысячи.