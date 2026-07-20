Редчайший российский внедорожник продают за 250 тысяч рублей

Российский внедорожник Derways Cowboy можно купить за 250 тысяч рублей. Derways Cowboy, выпускавшийся в Карачаево-Черкесии на протяжении двух лет (с 2004 по 2006 годы), считается одним из первых российских рамных внедорожников оригинальной сборки. Один из таких автомобилей — экземпляр 2004 года выпуска, оснащённый двигателем ЗМЗ-409 — доступен на вторичном рынке всего за 250 тысяч рублей.

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Внедорожник базируется на узлах румынской марки ARO, но имеет оригинальный кузов, спроектированный отечественными инженерами, а также индивидуальный интерьер и другую моторную гамму.

Выставленный на продажу экземпляр владелец готов отдать за 247 тыс. рублей — это рекордно низкая для этой модели цена, особенно учитывая небольшой (менее 50 тыс. км) пробег машины.