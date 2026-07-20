Конкурента Aurus и Maybach впервые поставили на учет в России

Первый седан Hongqi Guoya зарегистрирован в России, сообщают "Китайские автомобили" со ссылкой на "Автостат Инфо".

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По данным агентства, в июне на учет был поставлен один такой автомобиль.

Модель представили в России 28 мая. Базовая версия машины оснащается 3,0-литровым V6 biturbo в составе гибридной системы. Бензиновый двигатель развивает 380 л.с., а совокупная мощность системы достигает 503 л.с. Крутящий момент - 570 Нм. Привод - полный, коробка передач - 8-ступенчатый "автомат".

Топовое исполнение получило 4,0-литровый V8 biturbo на 476 л.с., а вместе с электромотором система развивает 585 л.с. и 800 Нм. Коробка - 8-ступенчатая автоматическая, привод полный.

Цена составляет 27,7 и 31,7 млн рублей в зависимости от оснащения. Это самый дорогой китайский автомобиль в РФ.