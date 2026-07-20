Блогера посадили в тюрьму за обзор Xiaomi

Китайский суд приговорил автоблогера по фамилии Гао к 20 месяцам лишения свободы за распространение недостоверной информации о безопасности электромобиля Xiaomi SU7. По версии суда, опубликованный им ролик с критикой автомобиля был постановочным и нанес ущерб репутации компании, сообщает Reuters.

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В августе 2024 года Гао опубликовал видео с якобы независимым краш-тестом Xiaomi SU7. В ролике утверждалось, что после столкновения двери автомобиля заблокировались, система экстренного вызова не сработала, а центральный дисплей управления перестал функционировать.

Видео быстро распространилось в интернете и набрало более трех миллионов просмотров. После этого Xiaomi обратилась в суд, заявив, что блогер распространяет ложные сведения, способные повлиять на восприятие безопасности ее первого электромобиля.

В ходе расследования суд установил, что перед съемкой Гао и его команда намеренно вмешались в работу автомобиля. По данным следствия, они повредили кабель вспомогательной батареи, что привело к отказу отдельных систем. Кроме того, часть видеоматериалов с повреждениями автомобиля была взята из другого ролика, где аналогичные повреждения были нанесены намеренно.

Помимо тюремного срока, блогера обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. юаней (около 1,15 млн руб.).

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