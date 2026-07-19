Огромный внедорожник Haval H10 оказался дешевле, чем кроссовер Jolion

Haval будет продавать флагманский внедорожник H10 за 2,5 млн рублей. На китайском рынке стартовали продажи нового флагмана Great Wall — исполинского внедорожника Haval H10 с гибридной установкой Hi4 второго поколения. Главная интрига новинки кроется не только в габаритах, но и в ценнике новинки: за автомобиль длиной более пяти метров просят от 215 до 235 тыс. юаней (около 2,5−2,7 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, столько же в России стоит «среднеупакованный» кроссовер Haval Jolion.

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Несмотря на пугающие размеры, рамы у Haval H10 нет. В основе лежит несущий кузов из высокопрочных сталей на платформе GWM One, которую делит старший Wey V9X. Подвеска: спереди двухрычажная алюминиевая, сзади независимая многорычажка. Во всех версиях стоят адаптивные амортизаторы.

Дорожный просвет составляет внушительные 220 мм, а заявленная глубина преодолеваемого брода — 600 мм. Предусмотрены блокировки дифференциалов и полноуправляемое шасси с фирменным «режимом краба» для диагонального движения.

Длина пятиместной версии с двухрядным салоном достигает 5138 мм, а шестиместной машины с увеличенным задним свесом — 5299 мм. Колесная база при этом едина для обеих модификаций — ровно 3 метра. Ширина кузова переваливает за два метра (2050 мм), высота составляет 1970 мм.

Силовая установка Hi4-T объединяет 1,5-литровый турбомотор отдачей 167 л.с. и дуэт электродвигателей. Общая мощность системы доходит до 598 л.с. Тяговая батарея емкостью 42,8 кВт⋅ч обеспечивает до 180 км пробега без запуска ДВС по циклу WLTC. Паспортный разгон до первой сотни занимает всего 4,9 с.

В комплекс продвинутого автопилота встроен лидар, который работает в связке с 27 радарами и ультразвуковыми датчиками. Система умеет парковаться самостоятельно, запоминать до 100 маршрутов маневрирования и автоматически двигаться задним ходом на расстояние до 100 м.