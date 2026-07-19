ГАЗ заменил маляров с пульверизаторами роботами в халатах

Горьковский автозавод усовершенствовал процесс окраски автомобилей. Если раньше роботы просто «поливали» кузова эмалью, а люди вручную докрашивали труднодоступные места, то теперь окрасочное оборудование способно свободно перемещаться внутри окрасочной камеры, самостоятельно открывая капоты и двери, а затем аккуратно их закрывая. Благодаря этим нововведениям уровень автоматизации цеха достиг 85%, выяснил журнал Motor.

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Для доступа внутрь кабины инженерам Горьковского автозавода пришлось спроектировать особый аксессуар — специальный фиксатор, который крепится к кузову машины на мощных магнитах. Именно благодаря этой системе роботы могут открывать двери и капоты.

Главное отличие новых роботов от людей-маляров кроется в способе распыления. Человек работает пневматикой, «разбивая» краску воздухом, а робот использует электростатику, когда эмаль под давлением подается в «чашку» на конце манипулятора, вращающуся со скоростью до 70 тыс. об./мин.

В итоге лакокрасочное покрытие ложится идеально ровно, а расход лакокрасочных материалов падает в 2,5 раза. Кроме того, машина совершает параллельные движения с тройным перекрытием слоев, не оставляя ни единого непрокрашенного миллиметра.

Обучить машину красить кабину или кузов будущего грузовика оказалось задачей «со звёздочкой». Ассортимент ГАЗа сейчас достаточно велик — только в этом цеху окрашивается около 50 разных типов кузовов и кабин, а палитра завода насчитывает более 30 цветов.